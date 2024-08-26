القبض على سارق يهدد ضحاياه بالسلاح وهارب مطلوب بقضايا قتل ومخدرات في بغداد

شفق نيوز/أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بجرائم السرقة تحت تهديد السلاح جنوبي العاصمة، في حين تم اعتقال هارب مطلوب بعدة قضايا من قبل شرطة الرصافة.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالاً للخطة الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من (مكتب مكافحة إجرام المحمودية)، من إلقاء القبض على متهم بجرائم السرقة تحت تهديد السلاح وضبط السلاح الذي بحوزته وذلك في منطقة "المحمودية".

ولفتت القيادة إلى أنه "تم تسليم المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

من جانبها قالت قيادة شرطة بغداد الرصافة، إن بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، القت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة الصدر الأولى ومركز شرطة الرافدين) القبض على متهم هارب والمطلوب بعدة قضايا (قتل/ مخدرات/ سرقة) وفق أحكام المواد القانونية (405/23/446) من قانون العقوبات".

وبيّنت أن "عملية القبض تمت بعد تنفيذ أمر قبض بحقه ضمن منطقة الحميدية حيث تم إطلاق النار من قبل المتهم على المفارز ليتم الرد بالمثل ومطاردته والقبض عليه ومعه متهم آخر وضبط بحوزتهم على (مسدسات عدد 2) وأجهزة لتعاطي المخدرات"، مشيرة إلى أنه "تم ايداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".