سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على سارق حقائب نسائية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-14T20:21:33+0000
القبض على سارق حقائب نسائية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 10 آلاف دولار، فضلا عن اعتقال آخر بسرقة الحقائب النسائية.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز مكتب الكرامة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الغزالية تمكن من القبض على متهم لقيامه بسرقة حقائب نسائية في منطقة الغزالية".

واشار إلى أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر ونصب كمين محكم والقبض عليه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

related

بغداد.. القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في الكرادة

Date: 2021-04-26 06:21:08
بغداد.. القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في الكرادة

الانبار.. الاطاحة بإرهابي فجّر مركز شرطة ومنازل رجال أمن

Date: 2020-10-16 17:58:10
الانبار.. الاطاحة بإرهابي فجّر مركز شرطة ومنازل رجال أمن

القبض على 38 مطلوبا للقضاء في محافظة الانبار

Date: 2021-01-25 11:52:16
القبض على 38 مطلوبا للقضاء في محافظة الانبار

بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

Date: 2021-05-06 14:29:03
بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

الأمن يقبض على صينيين في بغداد

Date: 2020-10-20 09:38:47
الأمن يقبض على صينيين في بغداد

شرطة كركوك تطيح بمتهمين اثنين وفق المادة الرابعة إرهاب

Date: 2021-01-29 15:12:41
شرطة كركوك تطيح بمتهمين اثنين وفق المادة الرابعة إرهاب

القبض على معاون "والي تلعفر" ومساعده بعد تسللهما لكركوك

Date: 2020-05-29 13:38:16
القبض على معاون "والي تلعفر" ومساعده بعد تسللهما لكركوك

اعتقال ستة عناصر من داعش في أربع محافظات عراقية بينها بغداد

Date: 2021-05-11 09:43:13
اعتقال ستة عناصر من داعش في أربع محافظات عراقية بينها بغداد