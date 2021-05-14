القبض على سارق حقائب نسائية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 10 آلاف دولار، فضلا عن اعتقال آخر بسرقة الحقائب النسائية.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز مكتب الكرامة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الغزالية تمكن من القبض على متهم لقيامه بسرقة حقائب نسائية في منطقة الغزالية".

واشار إلى أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر ونصب كمين محكم والقبض عليه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".