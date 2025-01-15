القبض على "ساحر مشعوذ" في الرمادي.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لمحافظة الأنبار، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم بالسحر والشعوذة في قضاء الرمادي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها "ألقت القبض على شخص بالجرم المشهود، يقوم بالسحر والشعوذة ضمن قضاء الرمادي - ناحية الوفاء.

وأضافت أنه "ضُبط داخل دار المتهم على مجموعة خرز وكتب للسحر ومن ضمنها كتاب (شمس الشموس) وسيوف وخناجر ومجموعة أوراق تحتوي على كتابات وطلاسم مختلفه مع وجود أوراق تحتوي على أسماء ذكور وإناث".

ولفتت المديرية إلى أنه "تم توقيف المتهم وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".