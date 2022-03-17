القبض على إرهابي و4 تجار أسلحة في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب في بغداد و4 تجار للأسلحة والاعتدة غير المرخصة في ميسان.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "عمليتان جديدتان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تكللتا بالنجاح من خلال تكثيف الجهود الميدانية في محافظتي بغداد وميسان، حيث تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد، وهو أحد الأهداف الإرهابية التي وقعت في يد رجال وكالة الاستخبارات".

وأضاف البيان؛ أن "في غضون ذلك وبعد ورود معلومات دقيقة، شرعت مفارز الوكالة في محافظة ميسان من إلقاء القبض على 4 متهمين من تجار الأسلحة والاعتدة غير المرخصة بالجرم المشهود، وضبطت بحوزتهم قاذفتين نوع RBG7، و4 صواريخ، و3 حشوات صواريخ، ومسدساً، وعتاداً نوع GC، ومخازن مسدس، وكمية من العتاد".

وأشار الى أن عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة.