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    • القبض على "إرهابي" في الطارمية شمالي بغداد

    القبض على "إرهابي" في الطارمية شمالي بغداد
    2026-06-11T08:30:28+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بعملية نوعية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة.

    وبحسب بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذا الشخص يعمل ضمن ما يسمى "ولاية الأنبار" وقام بالعديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وبعدها ارتحل الى محافظة بغداد وعاد للعمل مع المجاميع الارهابية وشغل مناصب عدة في تنظيم داعش آخرها آمر مفرزة أمنية.

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