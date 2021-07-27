القبض على إرهابي اثناء محاولته تنفيذ تفجير على القوات الأمنية والسكان في الفلوجة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابي حاول زراعة عبوة ناسفة وتفجيرها على قوات الأمن والسكان في إحدى مدن المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة "شفق نيوز"، نسخة منه، إن "مكافحة أجرام الانبار وبالتنسيق مع الأمن الوطني في بغداد، تلقي القبض على أحد الارهابيين داخل الفلوجة عند محاولته زرع عبوة ناسفة لتفجيرها على القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء".

وبينت خلال البيان، بأن القبض على الإرهابي، جاء "عن طريق مراقبة منظومة الكاميرات المركزية لشرطة الانبار وافشال مخططاتهم الإجرامية".