سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على إرهابيين ومطلوبين للقضاء في ديالى وواسط

Category: أمـن

Date: 2021-01-04T06:59:18+0000
القبض على إرهابيين ومطلوبين للقضاء في ديالى وواسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 13 مطلوباً للسلطات القضائية والأمنية بتهم إرهابية وجنائية في محافظتيّ ديالى وواسط.

وقال الناطق الرسمي باسم شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شرطة المحافظة نفذت أوامر قبض بحق 12 مطلوباً وفق قضايا ارهابية وجنائية مختلفة، خلال الممارسات الأمنية لقسم مكافحة الجرائم، واقسام شرطة المقدادية، وهبهب، وبني سعد، وقرة تبة، في عموم مناطق المحافظة.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المطلوبين وتوقيفهم ليتم عرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل.

وعلى صعيد متصل، أفاد قسم الإعلام في مديرية شرطة واسط، في بيان بإلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (444 ق.ع) ومحكوم غيابيا 14 سنة عن جرائم سرقة وتزوير.

وبين أن المتهم ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف، ودراجة نارية نوع (ستوتة) وهويات مزورة تحمل صورته وبأسماء مستعارة، مضيفاً أنه بعد التحقيق معه اعترف بسرقة 4 دراجات نارية نوع (ستوتة) وتم تصديق أقواله قضائيا.

related

كمين لـ"أئمة البقيع" يفتك بثلاثة دواعش في ديالى

Date: 2020-12-10 19:02:59
كمين لـ"أئمة البقيع" يفتك بثلاثة دواعش في ديالى

هجمات "ارهابية" تودي بحياة مزارع وعنصر بالحشد في ديالى

Date: 2020-08-13 08:33:32
هجمات "ارهابية" تودي بحياة مزارع وعنصر بالحشد في ديالى

مقتل واصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري في واسط

Date: 2019-09-21 09:50:01
مقتل واصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري في واسط

انسحاب قطعات قتالية من منطقة متنازع عليها

Date: 2020-07-14 11:15:53
انسحاب قطعات قتالية من منطقة متنازع عليها

ديالى تضبط نفقاً سرياً للمتفجرات وشرطة ميسان تحسم الجدل بمقتل احد منتسبيها

Date: 2020-10-16 10:29:25
ديالى تضبط نفقاً سرياً للمتفجرات وشرطة ميسان تحسم الجدل بمقتل احد منتسبيها

داعش يشن هجوما على "المخيسة" ووصول تعزيزات لمساندة القوة العراقية

Date: 2020-12-18 15:50:35
داعش يشن هجوما على "المخيسة" ووصول تعزيزات لمساندة القوة العراقية

فتاة تنهي حياتها شنقاً في ديالى

Date: 2020-08-21 07:03:18
فتاة تنهي حياتها شنقاً في ديالى

قذائف هاون تتساقط على قرية في ديالى

Date: 2020-10-07 15:12:42
قذائف هاون تتساقط على قرية في ديالى