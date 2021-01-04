القبض على إرهابيين ومطلوبين للقضاء في ديالى وواسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 13 مطلوباً للسلطات القضائية والأمنية بتهم إرهابية وجنائية في محافظتيّ ديالى وواسط.

وقال الناطق الرسمي باسم شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شرطة المحافظة نفذت أوامر قبض بحق 12 مطلوباً وفق قضايا ارهابية وجنائية مختلفة، خلال الممارسات الأمنية لقسم مكافحة الجرائم، واقسام شرطة المقدادية، وهبهب، وبني سعد، وقرة تبة، في عموم مناطق المحافظة.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المطلوبين وتوقيفهم ليتم عرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل.

وعلى صعيد متصل، أفاد قسم الإعلام في مديرية شرطة واسط، في بيان بإلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (444 ق.ع) ومحكوم غيابيا 14 سنة عن جرائم سرقة وتزوير.

وبين أن المتهم ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف، ودراجة نارية نوع (ستوتة) وهويات مزورة تحمل صورته وبأسماء مستعارة، مضيفاً أنه بعد التحقيق معه اعترف بسرقة 4 دراجات نارية نوع (ستوتة) وتم تصديق أقواله قضائيا.