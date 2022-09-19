القبض على "إرهابيين" أحدهما "خطير" في كركوك وواسط

شفق نيوز/ ألقت مديرية الاستخبارات والأمن في محافظتي كركوك وواسط، يوم الإثنين، القبض على "إرهابيين" اثنين أحدهما "خطير".

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك، ومن خلال معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على عنصر إرهابي ينتمي الى عصابات داعش في مركز مدينة كركوك"، مبينا أن "هذا الإرهابي كان يزود العصابات الإرهابية بمعلومات حول تواجد واماكن وتحركات الأجهزة الأمنية بالمحافظة".

ووصف البيان، المعتقل بأنه "إرهابي خطير"، مشيرة الى قيامه "بتوزيع ما تسمى الكفالات على أسر عناصر داعش".

وأوضح ان "العملية جرت بالتنسيق مع فوج المغاوير ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة"، مؤكدا "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وفي سياق متصل، ومن خلال المتابعة المستمرة ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن واسط من القاء القبض على أحد المتهمين في سيطرة الشهيد النقيب احمد ثابت قادم من محافظة بغداد، وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة(4/ ارهاب)،تم تسليمه الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقا للبيان.