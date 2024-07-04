القبض على إرهابيين اثنين ومتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين وشخص آخر متهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الثانية، الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب ينتمي لتنظيم داعش، بعد رصد تحركاته ومكان تواجده في إحدى مناطق جنوبي العاصمة".

وأضافت أن "قوة أخرى من الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على إرهابي آخر ينتمي لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة بعد استدراجه لكمين محكم نصب له واعتقاله ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت إلى اعتقال متهم آخر يتاجر بالأعضاء البشرية في منطقة الدورة بجانب الكرخ، مؤكدة تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون.