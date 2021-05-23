القبض على إرهابيين اثنين مختصين بتهجير المواطنين في تكريت

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، بالقاء القبض على إرهابيين اثنين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مشيرة الى مشاركتهما باستهداف مسؤول محلي ومواجهات مسلحة عام 2015.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات، وبعملية أمنية في محافظة صلاح الدين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي".

وأوضحت أن الارهابيين "من ضمن مفرزة إرهابية لتهجير وتفجير واستهداف القوات الأمنية والمواطنين في مدينة تكريت"، مبينة أنهما "اعترفا من خلال التحقيقات الأولية باشتراكهما بعدة عمليات إرهابية منها استهداف القوات الأمنية من خلال زرع عبوات ناسفة قرب منازلهم، وكذلك استهداف رئيس المجلس البلدي لتكريت بعبوة ناسفة سببت أضرار بالعجلة التي يستقلها، كما اشترك أحدهم بالمواجهات ضد القوات الأمنية في جامعة تكريت في بداية العام ٢٠١٥".

وأشار بيان خلية الاعلام الى "تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".