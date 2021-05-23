سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على إرهابيين اثنين مختصين بتهجير المواطنين في تكريت

Category: أمـن

Date: 2021-05-23T10:52:05+0000
القبض على إرهابيين اثنين مختصين بتهجير المواطنين في تكريت

شفق نيوز/  أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، بالقاء القبض على إرهابيين اثنين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مشيرة الى مشاركتهما باستهداف مسؤول محلي ومواجهات مسلحة عام 2015.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات، وبعملية أمنية في محافظة صلاح الدين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي".

وأوضحت أن الارهابيين "من ضمن مفرزة إرهابية لتهجير وتفجير واستهداف القوات الأمنية والمواطنين في مدينة تكريت"، مبينة أنهما "اعترفا من خلال التحقيقات الأولية باشتراكهما بعدة عمليات إرهابية منها استهداف القوات الأمنية من خلال زرع عبوات ناسفة قرب منازلهم، وكذلك استهداف رئيس المجلس البلدي لتكريت بعبوة ناسفة سببت أضرار بالعجلة التي يستقلها، كما اشترك أحدهم بالمواجهات ضد القوات الأمنية في جامعة تكريت في بداية العام ٢٠١٥".

وأشار بيان خلية الاعلام الى "تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".

related

صلاح الدين.. داعش يعدم مزارعاً وإحباط تعرض استهدف أبراج الطاقة

Date: 2021-04-20 05:01:24
صلاح الدين.. داعش يعدم مزارعاً وإحباط تعرض استهدف أبراج الطاقة

تفجير يودي بحياة قائد بالحشد في صلاح الدين

Date: 2020-07-17 13:19:34
تفجير يودي بحياة قائد بالحشد في صلاح الدين

سقوط أطفال ضحايا بانفجار مخلفات حربية لداعش شمال شرق تكريت

Date: 2021-05-16 04:57:39
سقوط أطفال ضحايا بانفجار مخلفات حربية لداعش شمال شرق تكريت

جريحان من الشرطة بهجوم لداعش قرب "البو دور" جنوبي تكريت

Date: 2021-03-16 08:35:38
جريحان من الشرطة بهجوم لداعش قرب "البو دور" جنوبي تكريت

اطلاق سراح ضابط شرطة عراقي اعتقل بظروف غامضة

Date: 2020-09-12 17:42:19
اطلاق سراح ضابط شرطة عراقي اعتقل بظروف غامضة

نجاة قائد عسكري من "موت محقق" والعثور على جثث شرقي صلاح الدين

Date: 2021-03-03 17:05:00
نجاة قائد عسكري من "موت محقق" والعثور على جثث شرقي صلاح الدين

صلاح الدين تؤشر انخفاضاً كبيراً لتسلل عناصر "داعش" من الانبار

Date: 2020-08-16 06:57:34
صلاح الدين تؤشر انخفاضاً كبيراً لتسلل عناصر "داعش" من الانبار

انتشال جثتي مراهقين قضيا غرقاً وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في محافظتين

Date: 2021-05-23 11:04:13
انتشال جثتي مراهقين قضيا غرقاً وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في محافظتين