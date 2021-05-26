القبض على "إرهابيتين شقيقتين" تعملان بـ"الحسبة" في كركوك

شفق نيوز/ القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الاربعاء، القبض على ارهابيتين شقيقتين في داقوق عملتا بما يسمى "ديوان الحسبة" في قاطع كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه، "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش للقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيتين شقيقتين مطلوبتين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الارهابي بما يسمى ديوان الحسبة ضمن قاطع كركوك".

واوضحت أن "الارهابيتين اعترفتا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهن لداعش، فضلا عن كونهن من عائلة إرهابية ولديهن اخوين قياديين ضمن العصابات الإرهابية، احدهما تم القبض عليه من قبل القوات الامنية اثناء عمليات التحرير".

واشارت الى "تم تدوين اقوالهن بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهن الاجراءات القانونية".