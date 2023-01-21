القبض على "إرهابيتين" تعملان بـ"ديوان حسبة داعش" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، القبض على "إرهابيتين" تعملان بما يسمى "ديوان الحسبة في داعش" بمحافظة كركوك.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بهمةٍ عاليةٍ وجهد استخباري مميز لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة، أسفر عن إلقاء القبض على ارهابيتين مطلوبتين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 ارهاب ) تعملان ضمن شبكة مكونة من 4 نساء تقوم باستلام الكفالات وتوزيعها على نساء وذوي عناصر عصابات داعش ضمن قاطع الزاب والحويجة".

وأضاف، "كذلك تقوم هذه الشبكة بمواجهة عناصر داعش في أماكن مختلفة، حيث تمكنت مفارز المديرية من ألقاء القبض على بقية الشبكة مسبقاً، وقد جرى تسليمهن إلى جهة الطلب أصولياً".