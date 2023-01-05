القبض على رجل وزوجته ينفذان عمليات خطف في بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، باعتقال رجل وزوجته بتهمة تنفيذ عمليات خطف في العاصمة بغداد.

ونقلت الخلية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، عن عمليات بغداد وبجهد جهد استخباري مميز أسفر عنه القاء القبض على رجل وزوجته متهمين بالخطف.

وبينت أن قوة من خلية الخطف في قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع كتيبة استطلاع القيادة وقوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع مدير قسم استخبارات وأمن القيادة، تمكنت من القاء القبض على رجل وزوجته متهمين وفق المادة (421) خطف في منطقة حي الجهاد ببغداد، مشيرا الى تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون العراقي.

وفي النجف أفادت، مديرية مكافحة المخدرات، بالقبض على (13) متهما في تجارة وترويج المخدرات في المحافظة .

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية أمنية نوعية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، قادت الى القاء القبض على (13) متهما في تجارة وترويج المخدرات، وبحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة، وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع، وأسلحة نارية غير مرخصة، مشيرا الى إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 مخدرات ) لينالوا جزاءهم العادل.