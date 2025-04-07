القبض على رجل وزوجته نفذا سرقة بـ"التنويم المغناطيسي" في الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على رجل وزوجته قاما بسرقة صاحب محل تجاري بعد "تنويمه مغناطيسياً".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المتهمين قاما بسرقة أحد المحال التجارية باستخدام "التنويم المغناطيسي" وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهما بعد مرور ثمان ساعات على ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المبالغ المسروقة بحوزتهما.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإجراء التحقيقالأصوليمعهما.