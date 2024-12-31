القبض على رجل وزوجته لقتلهما أُسرة من 8 أفراد بمدينة الصدر في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة "مروعة" وهي قتل عائلة متكونة من 8 أفراد معظمهم من الأطفال، وذلك بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال إعلام القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل ضمن منطقة مدينة الصدر على الفور توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(مركز شرطة الرافدين) بأشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، إلى محل الحادث وتبين مقتل 3 أشخاص (امرأة وطفلتين)".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل متكامل، وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول إلى القاتل والذي يسكن منطقة الحميدية الزراعي، ليتم التوجه إلى محل سكناه ومداهمة الدار بعد أخذ الموافقات القانونية والقبض القاتل وعلى زوجته (القاتلة)".

وبين أنه "لدى تفتيش الدار عثر داخله على 5 جثث تعود لنفس العائلة (المجنى عليها) ليتم القبض على جميع أفراد العائلة المتواجدة داخل الدار، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج الضحية (امرأة) وقتلها مع 4 من أطفالها داخل دارهم".

وأوضح أن "المتهمين توجهوا بعد ذلك إلى دار الضحية وقاموا بقتل بقية أفراد العائلة المتكونة من (طفلتين وعمتهم) والغرض هو وجود مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضا لسرقة الأموال الموجودة داخل بيت الضحايا"، مبيناً أنه "تم ايداع المتهمين التوقيف لحين إكمال التحقيق".