القبض على "رجل وامرأة" يعملان في عصابة "ابتزاز" الإلكتروني في بغداد

شفق نيوز/ القت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، القبض على رجل وامرأة يعملان ضمن عصابة للابتزاز الإلكتروني.

وذكر بيان صدر عن وزارة الداخلية وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال ورود شكوى من قبل أحد المواطنين بابتزازه من قبل عصابة تمارس الابتزاز الالكتروني وطلب منه مبلغ مقداره (20) ألف دولار أمريكي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية".

وأضاف البيان؛ أن "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على ( متهم و متهمة) من تلك العصابة في احدى مناطق العاصمة بغداد"، مشيرا إلى اعترافهم بالقيام بالجرم أعلاه.

ولفت إلى انه تم تسليم المتهمين بموجب وصل استلام اصولي الى جهة الاختصاص.