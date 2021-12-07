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القبض على أربعة مطلوبين في قضايا إرهاب في بغداد وميسان

Category: أمـن

Date: 2021-12-07T10:20:39+0000
القبض على أربعة مطلوبين في قضايا إرهاب في بغداد وميسان

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين بتهم ارهاب في محافظتين عراقيتين.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الهاربة من محافظة ديالى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، تم القبض عليه في قضاء التاجي بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الثانية شرطة اتحادية". 

وأشار البيان؛ إلى ان "في السياق نفسه ومن خلال التفتيش والتدقيق الأمني للأشخاص والعجلات في سيطرة أبو غريب الجديدة ألقت المفارز الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء". 

وأضاف أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن ميسان التابعة إلى المديرية آنفاً وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة، ألقت مفارز المديرية القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب، وذلك من خلال تواجدهما في قضاء كميت بمحافظة ميسان، صادرة بحقهما مذكرتا قبض قضائية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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