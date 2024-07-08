القبض على أربعة "ارهابيين" في كركوك والانبار.. صور

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي، يوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة "ارهابيين" في كركوك والانبار.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة نفذ عناصر جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد".

وأضاف، "شرعت قطعاتنا بعمليتين منفصلتين اسفرتا عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة كركوك".

وبين، أنه "في اطار التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن عناصر الجهاز من القاء القبض على احد افراد فلول عصابات داعش الارهابي والذي كان يعمل ناقلا ومهربا في محافظة الأنبار".

وفي محافظة الأنبار ايضا نفذ عناصر عملية القاء قبض على احد الارهابيين الذين سبق وان قاتلوا ضد القوات الامنية العراقية في عام 2015 ، وفق البيان.