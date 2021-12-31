سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على داعشي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-31T09:34:59+0000
القبض على داعشي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الأمني يوم الجمعة بإلقاء القبض على "ارهابي" يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض على ارهابي يعمل في عصابات داعش الإرهابية كعنصر ناقل للانتحاريين والعبوات الناسفة والاسلحة ضمن مايسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد.

وأضاف البيان أن العملية تمت بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية أصوليا بحقه.

related

بغداد.. القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في الكرادة

Date: 2021-04-26 06:21:08
بغداد.. القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في الكرادة

بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

Date: 2021-05-06 14:29:03
بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

جنّد أثنين من ابنائه وشقيقه بالتنظيم .. اعتقال داعشي بعد الاشتباك معه بكركوك

Date: 2020-09-01 09:13:34
جنّد أثنين من ابنائه وشقيقه بالتنظيم .. اعتقال داعشي بعد الاشتباك معه بكركوك

صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

Date: 2021-06-20 10:44:48
صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

بغداد.. القبض على موظف "مزيف" في وزارة التربية

Date: 2021-08-29 14:51:46
بغداد.. القبض على موظف "مزيف" في وزارة التربية

الأمن يقبض على صينيين في بغداد

Date: 2020-10-20 09:38:47
الأمن يقبض على صينيين في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

بغداد.. القبض على متهمين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية

Date: 2021-04-12 06:58:57
بغداد.. القبض على متهمين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية