القبض على داعشي من "أهم" المطلوبين للقضاء في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إدخال العجلات المفخخة إلى المحافظات، ونقل عائلات عناصر داعش من العراق إلى سوريا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعملية نوعية استباقية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة، "اكدت عودة احد الارهابيين الخطرين من احدى دول الجوار، والذي كان مسؤولا عن ادخال العجلات المفخخة الى الانبار وبغداد".

وأضافت أن المعتقل كان أيضاً يقوم بنقل عائلات الدواعش الى سوريا بالتعاون مع شقيقه، بالإضافة إلى أنه شغل منصب مسؤول الحسبة قبل تحرير المدن من تنظيم داعش.

وبينت أن فريق عمل من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة ٣٩ واستخبارات الفوج الثالث منه، "راقب تحركات الارهابي ودخوله الى محافظة الانبار وتقفى اثره وتحديد مكانه بدقة ومداهمة مكان تواجده في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه".

وأكدت المديرية أنه "من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".