القبض على "داعشي خطير" في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عنصر "خطير" من تنظيم "داعش" بعملية أمنية مشتركة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية وبالتعاون مع قوة اقتحام قائد شرطة كركوك، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة الذي قام بمبايعة العصابات في العام 2015".

وبينت ان المعتقل "كان يقوم بتزويد العصابات الإجرامية بالمعلومات بشأن وجود وتحركات القوات الأمنية في محافظة كركوك، إضافة الى قيامه بنقل المواد الغذائية الى مضافات العصابات الإرهابية".

واشارت الى انه "صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، وتم القاء القبض في قرية "مراطة الكبيرة" التابعة لناحية الملتقى في قضاء كركوك".