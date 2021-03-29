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القبض على داعشي تسلل من سوريا الى العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-29T12:10:36+0000
القبض على داعشي تسلل من سوريا الى العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، القبض على عنصر من تنظيم داعش تسلل من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نصبت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى، كميناً محكماً على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وتمكنت من القاء القبض على احد العناصر المطلوبين وفق احكام المادة (1/4 ارهاب)، ، بعد استحصال الموافقات القضائية.

وبين أن المعتقل كان قد تسلل الى العراق من سوريا، مشيرا الى تدوين اقواله اصولياً بعد اعترافه بالمشاركة في معارك الباغوز وبازوايا في الجانب السوري، بالاضافة الى تنقله بين العراق وسوريا خلال سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى لتقديم الدعم اللوجستي.

واضاف الجهاز انه تم احالة المعتقل الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

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