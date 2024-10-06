القبض على "داعشية وداعشي" في ديالى وبغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادتا شرطة ديالى، وعمليات بغداد، مساء اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على امرأة ورجل ينتميان لتنظيم بكمينين منفصلين.

وذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز من الشرطة وبالاشتراك مع مفارز خلية "الصقور" الاستخبارية نفذت عملية البحث والتحري عن المتهمة (هـ. ع. ح) وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب.

وبينت أنه تم استدراج المتهمة وإلقاء القبض عليها بكمين محكم شمالي المحافظة.

بدورها أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بجهود استخبارية مميزة وتزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قوة من لواء مغاوير قيادة العمليات، بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات النصر والسلام، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة العمليات، من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب.

وأشارت إلى أن المتهم "ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبعد رصد تحركاته ومكان تواجده واستدراجه لكمين محكم نصب له واعتقاله ضمن قضاء أبي غريب غربي العاصمة وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".