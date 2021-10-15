القبض على خلية "خطيرة" لداعش في نينوى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة بأن الحشد الشعبي أحكم قبضته على خلية "خطيرة" لتنظيم داعش في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شارك عناصرها بقتل المدنيين والقوات الامنية.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد عمليات تعقيب ومراقبة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي وقوة من قيادة قاطع نينوى لهيئة الحشد الشعبي وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على اخطر خلية لداعش في ايمن مدينة الموصل".

ووفقا للبيان فإن هذه الخلية "مكونة من (6) عناصر شاركوا في جرائم قتل المواطنين والقوات امنية ومن مهامهم الحالية نقل عناصر الإرهابية وتوزيع ما تسمى كفالات على عوائل قتلى داعش"، مشيراً إلى "ضبط وثائق ومبالغ مالية واسلحة خفيفة بحوزتهم، وقد تم التعامل مع المتهمين والمواد المضبوطة أصولياً" .