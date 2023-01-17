القبض على "أخطر" عصابة قتل وخطف وسرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على "أخطر" عصابة تمارس القتل والتسليب والخطف في مناطق شمالي المحافظة.

وذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية خاصة نفذت واجبا نوعيا شمالي الناصرية انتهى بإلقاء القبض على أفراد عصابة تتألف من ثلاثة أشخاص صادرة بحق أحدهم أمر إلقاء قبض وفق المادة 421 من قانون العقوبات العراقي، وضبط بحوزتهم عجلة نيسان نوع (بيك أب) بدون أوراق ثبوتية وداخلها مسدس نوع كلوك ومخازن عتاد".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الأمنية تعمقت بالتحقيق مع افراد العصابة، حيث انهار جميعهم واعترفوا صراحة بارتكاب جرائم سرقة لعجلات مختلفة الأنواع (بيك أب موديل(2015،2010،20،2016،2020،2012) وعجلة نوع كيا بنگو والعشرات من الدراجات النارية)".

وتابع المصدر، ان "عمليات السرقة لأفراد العصابة تمت بين عامي 2016 و 2022، وبيعت هذه المسروقات بمبالغ حوالي 31 ألف دولار أمريكي". ولفت المصدر، إلى أن "أفراد العصابة اعترفوا أيضاً بجريمة خطف لشخص من قضاء الشطرة تم أطلاق سراحه بعد دفع فدية قدرها 1000 دولار أمريكي، وكذلك جريمة قتل شخصان على أثر خلاف على أرض زراعية "، مؤكدا ان" أفراد العصابة اعترفوا على 4 أشخاص آخرين كانوا يرافقونهم بكافة الجرائم الجنائية التي ارتكبوها، حيث شرعت الأجهزة الأمنية بملاحقتهم لاعتقالهم".