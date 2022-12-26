القبض على "أحمد رومية" المتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، باعتقال متهم هارب بعملية نوعية في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية مشتركة تمكنت من اعتقال المدعو (احمد رومية) والمتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل في ديالى، مشيرا إلى أن عملية القبض تمت في كركوك.

وفي غضون ذلك؛ أكد اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال رومية.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بإشراف وتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد استخباري وعملية استدراج معدّة بإحكام، تمكّن جهاز الأمن الوطني بإسناد من قوة مشتركة مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على المجرم المدعو أحمد حسن جواد، المكنى (أحمد رومية)"، لافتا إلى ان رومية "من المطلوبين للقضاء".