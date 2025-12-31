القبض على أحد مروّجي المحتوى الهابط في كركوك (صورة)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على أحد مروّجي المحتوى الهابط في مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال أحد أصحاب المحتوى الهابط، ويدعى (ع. ج)، وذلك بموجب مذكرة قضائية صادرة بحقه".

وأضاف أن "القوة قامت باعتقاله وسط المحافظة، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، على خلفية قيامه بنشر محتوى هابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما له من تأثير سلبي على المجتمع".