سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على أحد أخطر الارهابيين والاستيلاء على كدس عبوات في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-10T19:23:08+0000
القبض على أحد أخطر الارهابيين والاستيلاء على كدس عبوات في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين في تنظيم داعش من المطلوبين للقضاء، وضبط عشرات العبوات الناسفة، في محافظة الأنبار.

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها ألقت القبض في قضاء الرطبة غربي الأنبار، على أحد الارهابيين الخطرين الملقب بـ"ابو اليمان" والذي كان عضوا في ما يسمى بـ"فرقة الكواسر" التابعة لتنظيم داعش، وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشارت إلى أنها تمكنت في عملية منفصلة، من الاستيلاء على 35 عبوة ناسفة على شكل خزان وقود سعة 20 لترا، في منطقة زنكورة بقضاء الرمادي مركز محافظة الانبار,

وبينت أنه تم تدمير المواد التي تم ضبطها موقعيا دون أحداث اي أضرار جانبية، مشيرة الى ان العمليتين تم تنفيذهما وفق معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار.

related

مصدر: المعتقل بالانزال الجوي متورط بهجوم صاروخي على عين الأسد

Date: 2019-12-19 16:46:56
مصدر: المعتقل بالانزال الجوي متورط بهجوم صاروخي على عين الأسد

احباط عملية تسلل لداعش بالاسلحة المتوسطة والثقيلة

Date: 2019-06-16 13:27:25
احباط عملية تسلل لداعش بالاسلحة المتوسطة والثقيلة

استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا

Date: 2020-04-27 16:35:49
استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا

انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

Date: 2019-09-16 07:41:28
انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

مسؤول عسكري يكشف حقيقة سيطرة فصيل مسلح على مبنى محافظة الأنبار

Date: 2020-08-25 13:20:38
مسؤول عسكري يكشف حقيقة سيطرة فصيل مسلح على مبنى محافظة الأنبار

الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

Date: 2021-01-02 17:51:28
الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

الأنبار.. مجهولون يغتالون منتسباً في المرور

Date: 2020-11-18 18:47:31
الأنبار.. مجهولون يغتالون منتسباً في المرور

قتل صاحب مولدة بقنبلة في بغداد وتفجير مسيطر عليه بالرمادي

Date: 2020-10-07 09:37:37
قتل صاحب مولدة بقنبلة في بغداد وتفجير مسيطر عليه بالرمادي