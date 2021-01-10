القبض على أحد أخطر الارهابيين والاستيلاء على كدس عبوات في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين في تنظيم داعش من المطلوبين للقضاء، وضبط عشرات العبوات الناسفة، في محافظة الأنبار.

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها ألقت القبض في قضاء الرطبة غربي الأنبار، على أحد الارهابيين الخطرين الملقب بـ"ابو اليمان" والذي كان عضوا في ما يسمى بـ"فرقة الكواسر" التابعة لتنظيم داعش، وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشارت إلى أنها تمكنت في عملية منفصلة، من الاستيلاء على 35 عبوة ناسفة على شكل خزان وقود سعة 20 لترا، في منطقة زنكورة بقضاء الرمادي مركز محافظة الانبار,

وبينت أنه تم تدمير المواد التي تم ضبطها موقعيا دون أحداث اي أضرار جانبية، مشيرة الى ان العمليتين تم تنفيذهما وفق معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار.