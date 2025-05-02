القبض على أحد الهاربين من سجن الحلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على أحد النزيلين الفارين من سجن الحلة، بعد ساعات من عملية الهروب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية وبعد الانتشار الأمني وحملة التفتيش التي شنتها، تمكنت من إلقاء القبض على إحد السجينين اللذين فرّا اليوم من سجن الحلة، بالقرب من مستشفى الجمهوري وسط المدينة".

وبين المصدر أن "الهاربين من السجن أحدهما محكوم بالسجن سبع سنوات بقضية مخدرات، والثاني محكوم ستة أشهر بتهمة السرقة".

وكان مصدر أمني في بابل، أفاد بوقت سابق من اليوم، بهروب نزيلين من سجن الحلة القديم، فيما باشرت القوات الأمنية بحملة بحث عنهما.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلين اثنين تمكنا من الهرب من سجن الحلة القديم في منطقة باب المشهد في محافظة بابل"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية باشرت بحملة تفتيش بحثاً عن الهاربين".

ولاحقاً أفاد مصدر أمني، بأن قيادة شرطة بابل دخلت حالة استنفار أمني، بحثاً عن سجينين هربا من سجن الحلة القديم، وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر الشرطة انتشرت في أحياء وأزقة مدينة الحلة، ونصبت سيطرات اعتراضية بحثاً عن السجينين الهاربين".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني مخوّل، الوكالة، بأن "سجن الحلة الاصلاحي يعود الى وزارة العدل بتفاصيله كافة، حتى حمايته تابعين إلى الوزارة، ولا سلطة لوزارة الداخلية عليه".