في كركوك .. اعتقال بعثي على اتصال مع "أزلام" النظام السابق في تركيا وبريطانيا

شفق نيوز/ تمكنت قوة من اللواء 16 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، من إلقاء القبض على أحد المنتمين والمروجين لحزب البعث العربي الإشتراكي المحظور في العراق، وفقا لما أعلنته هيئة الحشد اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة أن ذلك جاء بعد المتابعة والتدقيق وبعملية نوعية تمكنت قوة من إستخبارات اللواء 16 لقيادة عمليات كركوك و شرق دجلة في الحشد الشعبي، حيث تمكنت من القاء القبض على أحد المنتمين والمروجين لحزب البعث المحظور ونشر المنشورات التي تهدف إلى اثارة الفتنة بين أفراد المجتمع.

كما تبين انه على اتصال ومتابعة مع ازلام النظام البائد في تركيا و بريطانيا، بحسب البيان.

وتابعت الهيئة في بيانها أنه قد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية المتبعة بحق المعتقل.