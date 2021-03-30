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القبض على أحد المتورطين بقتل منتسب بالاستخبارات العسكرية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T18:20:33+0000
القبض على أحد المتورطين بقتل منتسب بالاستخبارات العسكرية في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أحد المتورطين بقتل منتسب في الاستخبارات العسكرية في المقدادية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات عن جريمة قتل منتسب في الاستخبارات العسكرية بقضاء المقدادية، تم تشكيل فريق أمني مختص للتحقيق في ملابسات الجريمة وبعد جمع المبرزات الجرمية والمعلومات واتخاذ الاجراءات الكاملة، توصل الفريق الى احد المجرمين الذين نفذوا الجريمة والقي القبض عليه.

واشارت الى ان البحث والتحري عن باقي الجناة ما زال متواصلا من أجل تسليمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

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