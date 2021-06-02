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القبض على إحدى نساء داعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-06-02T12:18:54+0000
القبض على إحدى نساء داعش في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على إحدى النساء التابعة لتنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعملية نوعية استباقية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز استخبارات الفوج الأول في لواء المشاة 75 من فرقة المشاة السادسة عشرة، من إلقاء القبض على متهمة من سكنة ناحية زماز في أحد الهياكل المهجورة في أطراف قرية العربيد التابعة الى ناحية حمام العليل.

وبينت أنه بعد إجراء عمليات البحث والتفتيش عن الحقائق بصورة دقيقة تبين إخفائها لمبارز جرمية من ضمنها شريحة ذاكرة (رام ميموري) وعدداً كبير من قصاصات الاوراق مدون عليها أرقام هواتف وكلمات جفرية يستخدمها تنظيم داعش عند مرور بالقطعات العسكرية.

وأشارت المديرية إلى أنها باشرت التحقيق مع المعتقلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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