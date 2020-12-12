القبض على "حارس ليلي" سرق مبلغاً مالياً كبيراً في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة، يوم السبت، عن القاء القبض على متهم بسرقة 96 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره 96 مليون دينار من داخل محطة لبيع الغاز السائل غربي العاصمة بغداد"، مبينة أن المتهم "كان قد عمل فيها بوقت الحادث كحارس ليلي".

وأوضحت أن "عملية القبض هذه تأتي بعد توفر معلومات عن الحادث ومباشرة عناصر مكتب البياع لمكافحة الاجرام بالبحث والتحري وجمع المعلومات التي اثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه حسب المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات" .