القبض على ثلاثة ارهابيين نفذوا هجمات على ابراج نقل الطاقة في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية يوم الأربعاء أنها وبعملية أمنية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين نفذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان انها "وبعد أن شهدت محافظة ديالى خلال الاشهر الماضية هجمات عدة من قبل العصابات الإرهابية استهدفت خلالها الابراج الناقلة للكهرباء من أجل اشاعة الفوضى في الشارع العراقي ، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل تمكنت من تحديد موقع أحد المنفذين للهجمات".

وأشار البيان إلى أنه "تمت مداهمة داره والقبض عليه وبعد إجراء التحقيق معه اعترف بتفجير الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية في قضاء العظيم بالاشتراك مع إرهابيين آخرين وبكمين محكم تم القبض عليهما واعترفا أيضا بانتمائهما الى تنظيم داعش، ودونت اقوالهم ابتدائيا وفضائيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابيين اصوليا".