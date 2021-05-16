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القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في البصرة والانبار

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T08:10:11+0000
القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في البصرة والانبار

شفق نيوز/ اعلنت السلطات العراقية، يوم الأحد، القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم جنائية مختلفة.

وذكر بيان للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسمي مكافحة مخدرات - البصرة والأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم القبض على اثنين من المتهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال وكذلك أنواع من أدوات التعاطي الملوثة.

وأشار البيان الى ان القاء القبض جاء بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزائهم العادل.

بدورها؛ أفادت هيأة المنافذ الحدودية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن منفذ مطار البصرة الدولي ألقى القبض على مسافر عراقي مطلوب قضائياً وفق المادة (194) كمارك والصادرة من قاضي تحقيق محكمة أم قصر.

ولفت البيان إلى انه تم إحالة المسافر الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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