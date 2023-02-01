شفق نيوز/ أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، يوم الأربعاء، القاء القبض على ثلاثة متهمين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ببغداد وتطيح باحد تجار المخدرات في بابل

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارزها القت القبض على(3) متهمين يقومون ببيع العملة الاجنبية( الدولار) بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي وبالجرم المشهود، مشيرا إلى أنه تم القبض في شارع الكفاح بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تم تسليمهم الى الجهات المختصة.

وفي سياقا منفصل وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن بابل وبالتعاون مع قوة امنية مشتركة من الاطاحة باحد تجار المواد المخدرة في محافظة بابل، حيث ضبط بحوزته على كمية من مادة الكرستال المخدرة تم مصادرتها واحالة المتهم الى القضاء، وفقا للبيان.