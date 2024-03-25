القبض على ثلاثة أشخاص خطفوا حدثاً واغتصبوه في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الاثنين، بالقبض على ثلاثة أشخاص خطفوا حدثاً واغتصبوه.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال جميع المعلومات وبعمل ميداني مكثف، وبعد تسجيل شكوى عن وجود حالة خطف واغتصاب، تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد وبعد تشكيل فريق عمل مختص من قسم الكرخ لمكافحة الإجرام، من القاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بخطف واغتصاب حدث.

وبينت، أن هذه العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية والوصول إلى الجناة الذين إعترفوا بجريمتهم، موضحة أن قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق احكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي.