القبض على ثلاثة أشخاص اشتبكوا بمسدسات حكومية أمام سجن في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على ثلاثة أشخاص أحدهم منتسب أمن، اشتبكوا بمسدسات حكومية وبحوزتهم "دولارات وهمية" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود إطلاق نار قرب سجن التسفيرات مقابل ملعب الشعب الدولي وسط بغداد، مبينا أن قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث، وتمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مسدسات حكومية عدد 2 نوع كلوك وhs مع مبلغ مالي مزور فئة 100 دولار أمريكي، محشوة بالورق الابيض لغرض غش وخداع المواطنين بأنها مبلغ عشرة الاف دولار امريكي.

وبين المصدر، أن أحد المتهمين الثلاثة عسكري متقاعد، والثاني منتسب بالشرطة الاتحادية، والثالث كاسب، مشيرا إلى إحالة المسلحين الثلاثة الى السلطات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.