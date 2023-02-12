القبض على ثلاثة إرهابيين "خطفوا وفجروا" في بابل  (صور)

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، بالقبض على ثلاثة إرهابيين ارتكبوا جرائم خطف وتفجير في محافظة بابل.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وجهود متواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على ثلاثة إرهابيين في بابل نفذوا جرائم ارهابية خلال الاعوام السابقة".

وأضافت أن أن "الاول ارتكب جرائم إرهابية (نصب عبوات ناسفة وتفجيرها على القوات الامنية وقام بخطف مواطن وقتله ) اما المتهم الثاني قام بعمليات (تفجير لدور المواطنين وزرع عبوات ناسفة وتفجيرها على القوات الامنية ) والاخير ارتكب جرائم تعرض على مقر للجيش العراقي وقتل وخطف وسرقة سيارة احد المواطنين، فضلا عن تنفيذ هجوم على مقر للقوات الامنية واطلاق قنابر هاون وتفجير عبوة على سيارة حكومية )".

وأشار البيان إلى "اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اصوليا".