سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القبض على ثلاثة إرهابيين بحوزتهم "10 كغم C4" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-02-07T07:39:05+0000
القبض على ثلاثة إرهابيين بحوزتهم "10 كغم C4" في نينوى

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، القبض على ثلاثة "إرهابيين" بحوزتهم متفجرات في محافظة نينوى، وفق بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني. 

وقالت الخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة عناصر تعمل في ما يسمى مفارز الدعم اللوجستي قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين عقب نصب كمين لهم؛ وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية.

وأوضحت أنه ضُبطت بحوزتهم داخل العجلة التي كانوا يستقلونها عبوتين تحوي على 10 كيلوغرامات من مادة الـ(C4) شديدة الانفجار وكذلك على أسلاك وهواتف تستخدم لتصنيع وتفجير العبوات الناسفة.

وبين البيان، أنه جرى تدوين أقوالهم أصولياً وأعترفوا بنقلهم للمواد الغذائية ومواد التفجير للمجاميع الإرهابية بين المحافظتين، مشيراً إلى إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

related

بعملياتٍ نوعية.. الأمن العراقي يقبض على 25 مقاتلاً بداعش

Date: 2021-10-01 09:38:11
بعملياتٍ نوعية.. الأمن العراقي يقبض على 25 مقاتلاً بداعش

عملية استباقية تطيح بأربعة "ارهابيين" غربي نينوى

Date: 2021-08-25 09:14:30
عملية استباقية تطيح بأربعة "ارهابيين" غربي نينوى

الموصل.. إصابات إثر خلاف عائلي أثناء مراسم دفن في وادي عقاب

Date: 2021-05-28 08:24:09
الموصل.. إصابات إثر خلاف عائلي أثناء مراسم دفن في وادي عقاب

بسيارات تابعة للمحافظ وكالة.. تهريب العشرات من أسر الدواعش الى داخل كركوك

Date: 2019-09-04 19:31:42
بسيارات تابعة للمحافظ وكالة.. تهريب العشرات من أسر الدواعش الى داخل كركوك

نينوى.. داعش يفرج عن مختطف وقوات الأمن تعتقل "إرهابياً"

Date: 2021-08-15 11:19:45
نينوى.. داعش يفرج عن مختطف وقوات الأمن تعتقل "إرهابياً"

شاحنة "حصان طروادة" .. إحباط مخطط لداعش لاستهداف الموصل (صور)

Date: 2022-02-03 10:19:42
شاحنة "حصان طروادة" .. إحباط مخطط لداعش لاستهداف الموصل (صور)

القوات العراقية تعتقل انتحاريين بداعش وتدمر اهدافا للتنظيم بمحافظتين

Date: 2020-11-17 07:37:01
القوات العراقية تعتقل انتحاريين بداعش وتدمر اهدافا للتنظيم بمحافظتين

ملاسنة كلامية بين قائد عسكري وبرلمانية عراقية وابقاء منافذ مفتوحة بالموصل

Date: 2020-03-23 20:38:32
ملاسنة كلامية بين قائد عسكري وبرلمانية عراقية وابقاء منافذ مفتوحة بالموصل