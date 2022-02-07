القبض على ثلاثة إرهابيين بحوزتهم "10 كغم C4" في نينوى

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، القبض على ثلاثة "إرهابيين" بحوزتهم متفجرات في محافظة نينوى، وفق بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة عناصر تعمل في ما يسمى مفارز الدعم اللوجستي قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين عقب نصب كمين لهم؛ وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية.

وأوضحت أنه ضُبطت بحوزتهم داخل العجلة التي كانوا يستقلونها عبوتين تحوي على 10 كيلوغرامات من مادة الـ(C4) شديدة الانفجار وكذلك على أسلاك وهواتف تستخدم لتصنيع وتفجير العبوات الناسفة.

وبين البيان، أنه جرى تدوين أقوالهم أصولياً وأعترفوا بنقلهم للمواد الغذائية ومواد التفجير للمجاميع الإرهابية بين المحافظتين، مشيراً إلى إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.