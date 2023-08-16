القبض على ثلاثة تجار مخدرات منتمين لتنظيم داعش في ديالى

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات، منتمين لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

جاء ذلك، استناداً لتوجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن، عبد الوهاب الساعدي، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وخلية الصقور، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، اشتبكت مع مجموعة من تجار المخدرات ينتمون لداعش في ناحية قرة تبة ضمن قضاء خانقين، وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وتم التحرز على مجموعة من المبارز الجرمية".