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القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لداعش في نينوى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-01-11T07:04:53+0000
القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لداعش في نينوى وصلاح الدين

شفق نيوز/ تمكنت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، من القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة (4/ ارهاب) بانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضاف البيان، أن اثنين منهم تم القاء القبض عليهما في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقاً من قبل القضاء لعملهم بما يسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين بداعش الارهابي".

وبين أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير"، لافتا إلى أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم لجهة الطلب".

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