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القبض على ثلاثة ارهابيين وضبط كميات من الاعتدة والعبوات في الانبار ونينوى

Category: أمـن

Date: 2022-05-20T12:28:03+0000
القبض على ثلاثة ارهابيين وضبط كميات من الاعتدة والعبوات في الانبار ونينوى

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط كميات من الاعتدة والعبوات في محافظتي الانبار ونينوى.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه بعمليات نوعية واستباقية استهدفت ملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش والوصول الى مخلفات اسلحته واعتدته نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق العاشرة والسادسة عشر والخامسة عشر وباسناد قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بالوية المشاة ٣٨ و٩٢ و٧١ و٧٣ و٢١ ، اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين اثنان منهم في منطقة الكيلو ٧ وسيطرة الفلاحات مدخل الفلوجة- رمادي بالانبار .

ووفقا للبيان فإن احده الإرهابيين تمت اصابته من قبل قواتنا الأمنية اثناء معارك التحرير وفر هاربا الى جهة مجهولة .

واوضح البيان أنه فيما القي القبض على الارهابي الثالث بمنطقة بادوش في نينوى وهو كان مكلفا بجمع المعلومات عن قواتنا الامنية والمتعاونين معها قبل التحرير لكونه كان عنصرا امنيا بما تسمى ( الشرطة اللا اسلامية )، وهو من الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب.

كما ضبطت القوة كميات من الاعتدة العبوات في مناطق عدة من غربي نينوى ضمت الآتي:

٨٠ مقذوف عيار ١٥٥، ٦١ عبوة مختلفة، ٣٨ قنبرة هاون ، ٨ مساطر تفجير ، ٧ صواريخ جهنم ، حيث جرى تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا .

فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة .

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