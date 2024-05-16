القبض على تجار مخدرات وأعضاء بشرية "خطرين" في النجف وبغداد

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، القبض على ثلاث تجار مخدرات "خطرين" وآخر يتاجر بالأعضاء البشرية في النجف وبغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، نفذت عملية إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات خطرين في محافظة النجف بعد ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم اكثر من 500 حبة مخدرة.

وأشار البيان، إلى تدوين أقوال المتهمين بدائياً وقضائيا وايقافهم وفق احكام المادة (28 مخدرات).

من جهة أخرى وبجهد استخباري عالي، قال البيان، إن مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها استطاعت من القبض على احد تجار الأعضاء البشرية في منطقة الكرادة ببغداد بالجرم المشهود.

وبين ان المتهم، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (240 تجارة أعضاء بشرية)، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة أصوليا.