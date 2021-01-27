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القبض على تاجر مخدرات ينتحل صفة أمنية في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-27T20:14:31+0000
القبض على تاجر مخدرات ينتحل صفة أمنية في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات ينتحل صفة منتسب بأحد الأجهزة الأمنية، في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن التاجر كان ينتحل صفة منتسب في قسم مكافحة المخدرات وكان يرتدي الزي العسكري لتضليل الأجهزة الأمنية، ويقوم بنقل المخدرات من قضاء الرطبة أقصى غربي الأنبار ونقلها إلى مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وبينت أنه تم القبض على المتهم بعد نصب كمين محكم له، بالقرب من الجسر الياباني في الرمادي، وتم تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشارت المديرية إلى أن العملية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية، وجرت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة في الجيش.

وتعلن الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بين وقت وآخر عن إلقاء القبض على متاجرين أو متعاطين للمخدرات في مختلف المحافظات العراقية.

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