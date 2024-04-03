القبض على تاجر مخدرات في أربيل بحوزته كيلوغرام من الماريجوانا

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، باعتقال متهم يتاجر بالمخدرات وبحوزته كيلوغرام واحد من الماريجوانا، في محافظة أربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً لجهودنا في مكافحة المخدرات والقضاء عليها، وبعد التحري وجمع المعلومات ومن ثم تلقي الأمر من قاضي التحقيق في الاسايش، تمكنت فرقنا في مديرية مكافحة المخدرات في اربيل من القبض على متهم كان يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضافت أن "المتهم ضبط بحوزته على كيلوغرام واحد من مادة (ماريجوانا)"، مبينة أن "التحقيقات مازالت مستمرة مع المتهم".