القبض على تاجر مخدرات بعد اشتباك مسلح في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقبض على أحد تجار المخدرات بعد مواجهة مسلحة خلال مداهمة منزله في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية تمكنت، بعد نصب كمين محكم، من القبض على أحد تجار المخدرات".

وأضاف أن "عملية القبض جرت عقب مداهمة منزله في منطقة الدورة، حيث أطلق النار على المفرزة الأمنية، ما استدعى الرد عليه، وأسفر ذلك عن إصابته والقبض عليه وفق الإجراءات الأصولية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، تفكيك شبكة مخدرات وصفتها بأنها "مهمة" في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، إنه ضبط بحوزتها 5 كيلوغرامات من المواد المخدرة، موضحة أن العملية كانت نوعية ونُفذت بجهود استخبارية واستناداً إلى الموافقات القضائية الأصولية.