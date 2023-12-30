القبض على تاجر مخدرات بحوزته 19 كيلوغراماً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 19 كيلوغراماً في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وذكر بيان مقتضب للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري تم إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات متلبس بحيازة (19) كيلو غراماً من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة".

والأربعاء الماضي 27 كانون الأول الجاري، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، استكمال تفكيك "أخطر" شبكة متاجرة بالمخدرات وضبط 80 كيلوغراماً من "الكبتاغون" في محافظة ذي قار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استكملت تفكيك أخطر شبكة متاجرة بالمخدرات تتكون من (8) متهمين لديهم ارتباط دولى وألقت القبض عليهم وضبطت بحوزتهم (80) كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة في ذي قار بعملية استخبارية نوعية استندت الى معلومات سرية دقيقة بعد التعمق بإجراءات التحقيق الأصولي".

والاثنين، 25 كانون الأول الجاري، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات وبالتنسيق مع مديرية مكافحة مخدرات اقليم كوردستان تنفيذ عملية استخبارية استندت الى معلومات سرية دقيقة بتكتيك مبتكر، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات لديهم ارتباط دولي بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (100) كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة في محافظة ذي قار.