القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة منها في الموصل

شفق نيوز/ اعتقلت مديرية مكافحة المخدرات في نينوى، يوم الخميس، تاجر مخدرات بعد مطاردته في مدينة الموصل، وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزته.

وأبلغ مصدر في شرطة نينوى وكالة شفق نيوز، بأن "مفارز مديرية مكافحة مخدرات نينوى ألقت القبض على التاجر بعد مطاردته في مدينة الموصل أثناء محاولة فراره، وضبطت بحوزته 135 كيلوغراماً من المواد المخدرة".

ولم يبين المصدر في أي مكان تم القبض على تاجر المخدرات، إلا أنه أكد أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية، مشيراً إلى أن "المتهم تم نقله لمركز أمني للتحقيق معه".