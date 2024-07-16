القبض على تاجر مخدرات بحوزته قرابة 100 كغم من "الكريستال" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص بتهمة الإتجار بالمخدرات بحوزته نحو 100 كغم من مادة الكرستال المخدرة شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة طوقت القوات الامنية احدى محال منطقة العطيفية في بغداد لغرض القبض على هدف "مهم" وهو تاجر مخدرات.

وأضاف المصدر، أنه "و بالجرم المشهود تم القبض على ذلك التاجر دون مقاومة، وضبط بحوزته 90 كيلو غراما من مادة الكريستال المخدرة"، مشيرا إلى أنه "تم نقله الى جهة الطلب اجراء اصولي".